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Meral Akşener'den İmamoğlu'na adaylık göndermesi: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde...

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Meral Akşener’den İmamoğlu’na adaylık göndermesi: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen İYİ Parti İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında CHP'li İBB başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Akşener "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehir yönetemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım yol aldığı şu süreçte CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın sona ermesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Buğra Kavuncu'nun Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak İBB adaylığını açıkladı.

"KORKAK" ÇIKIŞI SONRASI SALVOLARA DEVAM

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İmamoğlu'nu aday olmadığı için "korkak" diyerek suçlayan Akşener ile İmamoğlu hattı arasında gerginlik yükselirken yeni çıkışlar da gelmeye devam ediyor.

AKŞENER SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

İmamoğlu son bir ihtimal de olsa İYİ Parti ile ittifakın olabileceğine inanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım ve proje lansman programında konuştu.

"İLGİSİ VE ODAĞI SADECE İSTANBUL OLMALI"

Akşener yaptığı açıklamada "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların, ilgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların, amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİDE"

Akşener ayrıca "İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı. Mesela eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehir yönetemez." ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

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