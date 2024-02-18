Meral Akşener’den İmamoğlu’na adaylık göndermesi: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde...

AKŞENER SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

İmamoğlu son bir ihtimal de olsa İYİ Parti ile ittifakın olabileceğine inanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım ve proje lansman programında konuştu.

"İLGİSİ VE ODAĞI SADECE İSTANBUL OLMALI"

Akşener yaptığı açıklamada "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların, ilgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların, amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.