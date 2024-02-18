FETÖ’cü eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın hapis cezası onandı! İşte Yargıtay’ın gerekçeli kararı

MİT VE TSK HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Kararda, Altaylı'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" başlıklı bir mektup yazdığı, mektupta, "Yeni Genel Kurmay Başkanı'nın Zatı Alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Yeni görevine başlar başlamaz (bana bir dostumun sayılarının yedi olduğunu söylediği) bazı generallerin yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. Bu 7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zatı alilerinize taraftar oldukları iddiasıdır. Ancak ben hakikatin şu olduğu kanaatindeyim. Herhalde bunlar inanç sahibi ve yakın çevrelerinde şahsınız ve hizmetler hakkında müspet mütalaalarda bulunan kimselerdir. Ancak burada dikkati çeken durum, 20 MİT görevlisi ve 7 generalin aynı zamanda, aynı muameleye maruz kalmalarıdır" ifadelerine yer verdiği, örgütün zararına olarak gördüğü MİT teşkilatında görevli merhum K.K. ile ilgili vermiş olduğu bilgiler, teşkilatta görevli 20 kişilik mensup ile ilgili paylaştığı gizli bilgiler, dönemin Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un örgüte bakış açısı ile ilgili ifade ettiği hususlar, yine TSK bünyesindeki 7 General ile ilgili verilen ve bu kapsamda gizli olması gereken bilgiler elde ettiğine dair tespit ve delillere yer verildi.

"YAKIN TAKİBİMDE OLAN ERDOĞAN'DIR"

Ayrıca, Altaylı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek ''kendi istihbarat kaynaklarım vasıtasıyla yakın takibimde olan Erdoğan'dır" şeklinde ifadesinin olduğu, bu kapsamda siyasal casusluk amacıyla istihbarat kaynaklarının bulunduğu tespitine yer verildi. Son olarak, Altaylı'nın tespit edilen mail içeriğinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonucu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt üyelerinden masum insanlar gibi bahsettiği, tasfiye edilen darbeci askerlerden ise ''milli ordu'' olarak bahsettiği vurgulandı. Altaylı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında gerçekleşen faaliyetler çerçevesinde elde ettiği bilgileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve başka ülkelere iletilmek üzere üst düzey örgüt yöneticileriyle irtibat halinde olduğu, söz konusu bilgi ve belgelerin zaman zaman üstü kapalı veya açık şekilde ülke yönetimi aleyhine kullanılmak üzere elde edilme niteliği itibariyle herkes tarafından ulaşılması imkansız devlet sırrına havi bilgiler olduğu kaydedildi.