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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.02.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

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