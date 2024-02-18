Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a veda

Metanetli duran şehidin babası Atilla Ay'a, Bakan Yerlikaya ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı tören boyunca yanında durarak destek oldu.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin annesi Mediha Ay, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.