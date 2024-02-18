Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a veda
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.
Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.
Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.
Ardından ikindi vakti Terzibaba Camisi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla tören düzenlendi.
Burada dua edilmesi, helallik alınması sonrası Müftü Gül cenaze namazını kıldırdı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.
Metanetli duran şehidin babası Atilla Ay'a, Bakan Yerlikaya ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı tören boyunca yanında durarak destek oldu.
Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin annesi Mediha Ay, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet
- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?