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CHP 31 Mart'a yokuş aşağı gidiyor! Çivril'de 37 gün sonra aday değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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CHP 31 Mart’a yokuş aşağı gidiyor! Çivril’de 37 gün sonra aday değişti

Son dakika haberi... Denizli CHP'de Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra başkasıyla değiştirildi

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