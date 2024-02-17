CHP-DEM anlaştı ’kent uzlaşısı’ dedi! Gizli plan ne? Uzman isimler A Haber’de kirli ittifakı tek tek deşifre etti

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor.

CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ne demek? 31 Mart seçimlerine giderayak Kandil'den yükselen sesler ve CHP'nin belirlediği adayları geri çekmesinin altında yatan gerçekler neler? Gündemdeki sıcak gelişmeler uzman isimler tarafından A Haber'de değerlendirildi.