CHP-DEM anlaştı 'kent uzlaşısı' dedi! Gizli plan ne? Uzman isimler A Haber'de kirli ittifakı tek tek deşifre etti
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı 'yalan restleşmelere' rağmen büyük bir hızla devam ediyor. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ne demek? 31 Mart seçimlerine giderayak Kandil'den yükselen sesler ve CHP'nin belirlediği adayları geri çekmesinin altında yatan gerçekler neler? Kirli ittifakı uzman isimler A Haber'de tek tek deşifre etti.
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor.
CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ne demek? 31 Mart seçimlerine giderayak Kandil'den yükselen sesler ve CHP'nin belirlediği adayları geri çekmesinin altında yatan gerçekler neler? Gündemdeki sıcak gelişmeler uzman isimler tarafından A Haber'de değerlendirildi.
Gazeteci Zafer Şahin
Kent Uzlaşısı dedikleri şey; CHP-HDP ve muhalefet bloğunun toplumun geniş katmanlarında yarattığı rahatsızlığı kamufle etmek için özellikle de milliyetçi muhafazakar hassasiyeti yüksek seçmenin kendilerine oy vermelerini sağlamak için ortaya attıkları bir kandırmaca taktiği.
Yani PKK'lı terörist şunu söylüyor; Biz 14 Mayıs seçimlerinde açıktan ittifak yaptık. Her ne kadar HDP dışarıda da olsa… Fakat bu ittifakın hiçbir şekilde vatandaşlar tarafından onay görmeyeceğini gördük biz bu yerel seçimlerde farklı bir yol deneyelim. Sanki ittifak yokmuş gibi tavşan adaylarla yola çıkacağız ama siz sandıkta gerekeni yapın demeye getiriyor.
"TAVŞAN ADAYLAR ÖNE ATILIYOR"
Hem kendilerine oy vermeyi düşünen seçmenin de bir bölümünü kandırıyorlar. Ancak asıl kandırmak istedikleri Türkiye Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğüne sadakatle bağlı olan yaşadığı her türlü sıkıntıya rağmen bu kaygılarla siyasal bir tercih ve duruş belirleyen seçmene bir tuzak kuruluyorlar.
Ben şimdi bakıyorum İstanbul'da bir aday açıkladılar 10 günü geçti. DEM Parti adaylarının herhangi bir seçim çalışmasına şahitlik ettiniz mi? Hayır. Çünkü tavşan aday.
Esenyurt'ta CHP bir aday açıkladı. Dün birdenbire o adayın çekildiği haberi geldi. Yerine getirilecek isme de DEM Parti'nin sıcak baktığı söyleniyor. DEM Parti zaten CHP'den Esenyurt'u istiyordu. Orada DEM Parti-HDP çizgisinin tercih ettiği bir isimle devam edecekler.
Özellikle Şanlıurfa, Yozgat, Bursa gibi bazı illerde Yeniden Refah Partisi'nin çıkarmış olduğu adaylar var. CHP'nin eski bir üyesi Bursa'da aday çıkarttığı için "Ne güzel aday çıkarttınız biz Bursa'ya CHP'nin bayrağını asacağız." diyor.
"BÜYÜK BİR PLANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
CHP'nin Şanlıurfa'da aday çıkarmaması kim için yapılan bir hamle? DEM Parti'nin bir şekilde önü açılamaya çalışılıyor. Bir de Yozgat meselesi var. Yozgat milliyetçi duyarlılığı yüksek olan bir yer. Bakıyorum bazı televizyon kanallarında Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat'ı alacağına yönelik yorumlar yapılıyor. Oy tablosuna bakıyorsun böyle bir durum yok. Peki neden bunlar yapılıyor? Büyük bir plana şahitlik ediyoruz. Aslında bir makro plan var bunun ayrıntılarını da bu gibi teröristlerin yaptığı açıklamalarda görüyoruz.
PKK'lı terörist Remzi Kartal, 28 Mayıs seçimlerine giderken "Oylarımızı Kılıçdaroğlu'nda birleştirmeliyiz. Erdoğan'ın kaybetmesi için bütün demokrasi güçleri bir araya gelsin" diyen bir kişi… Yani oyun ve stratejileri hiç değişmiyor.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt
Adalar için Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Cristian isimli bir hanımefendi üzerinde bir uzlaşı var. HDP-DEM'in onu istediği, bu konuda ona destek vereceği söyleniyor. Aynen Esenyurt'taki ortak isim üzerindeki uzlaşı gibi. İddiaya göre kendisi de geçmişte cezaevinde yatmış ve HDP-DEM Eş Başkanı Tuncel Bakır'ın da onun cezaevi arkadaşlarından biri olduğu söyleniyor.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE HER KÖKENDEN İNSANIN ORTAK DÜŞÜNCESİ VATANPERVERLİKTİR..."
Ben bilerek HDP söylüyorum çünkü unutturmaya çalışıyorlar. HDP-DEM'in ısrarla Seyhan'ı istediği de söyleniyor. Bir strateji izliyorlar. Çünkü milletimiz şunu gösterdi; HDP ile yan yana geldiğiniz zaman bu sandığı domine eden gücün Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilerindir… Türkiye Cumhuriyeti'nin her kökenden insanının ortak düşüncesi vatanperverliktir…
HDP-DEM, CHP'ye şunu söylüyor. Siz bize muhtaçsınız. Size MHP'den, AK Parti'den gelmez.
Gazeteci Zafer Şahin
Esenyurt'taki adayı çekti demiştik… CHP Adalar'da gösterdiği aday olan Ali Ercan Akpolat'ı da geri çekmiş. Yerine Selina Doğan getiriliyor. Geçen dönem CHP Milletvekili olan Ermeni kökenli bir aday… Şu ana kadar açıkladıkları 41 adayı geri çekip yerine yeni isimleri atamışlar. Kent uzlaşısı dedikleri şey aslında bu. DEM Parti ile yürüyen ittifak neticesinde il ve ilçe bazında çalışılıyor.
Emekli Kurmay Albay – ASAM Başkanı DR. Eray Güçlüer
Ne CHP'de ne de PKK partilerinde hiçbir şey değişmiyor. Aleni PKK uzantılarıyla CHP'nin işbirliğidir bu. Giderek 6'lı 16'lı geometrik bir şekilde giden bir masa, ancak içi boş bir masa… Çünkü toplumda karşılığı yok.
"BU MİLLET PKK İLE UZLAŞMAZ! İSTER DEM OLSUN İSTER MEM OLSUN"
Kötü bir şeyi mantığa büründürme planıdır bu. Aslında bu hazmedilemeyecek bir şey. Hümanist kavramlar kullanarak bunu kabullendirmeye çalışıyorlar. Örnek verecek olursak; Demokrasi, uzlaşı… Sizin uzlaşıyla bir probleminiz var diyorlar? Evet var. Bu millet PKK ile uzlaşamaz. İster DEM olun, ister MEM olun… Milletin gözünden kaçmaz. Terörle bu milleti uzlaştıramazsınız. Bu bir çırpınıştır.
"CHP'YE SORUYORUM NEYİN TAVİZİNİ VERDİNİZ?"
Bu ülkenin topraklarında büyüdük ve ekmeğini suyunu yiyerek bu günlerde geldik Elhamdülillah… O yüzden hepsini takip ediyoruz. PKK partileri ve partisi çok büyük bir oy kaybına uğramıştır. Nerede o yüzde 13'ler? Şu anki oyları yüzde 7-8 bandında. Bunların başka alternatifi yok. Bunlar hangi organizmanın içine girerse girsin getirdiğinden fazlasını götürür.
"Kapalı kapılar ardında ne konuştuk, açıklayın." demediler mi PKK'lılar, dediler. Ben de soruyorum neyin tavizini verdiniz…
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