16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı: Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı: Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
ABONE OL
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan İstanbul paylaşımı: Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" başlığıyla paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"UZAYIN SONSUZ DERİNLİKLERİNDEN İSTANBUL'U SEYRETMEK..."

Sosyal medya hesabından "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... " başlığı ile uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaşan Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya gelmişti.

Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Başkan Erdoğan'a verdi. Başkan Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA