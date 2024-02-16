Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan İstanbul paylaşımı: Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirmişti.