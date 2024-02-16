Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

İSTANBUL OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK

Kurum, şimdiye dek spor alanında hayata geçirdikleri hizmetleri, "Ülkemize yeni stadyumlar kazandıran, sporun ve gençliğin bu manada motivasyonunun artması için adımlar atan bir iradeyiz." diye hatırlattı.

İstanbul'u bir spor kenti yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Burada Avrupa Şampiyonaları'nın yapıldığı o günleri tekrar görelim. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Bu manada biz İstanbul'u; Olimpiyat Şampiyonaları'nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları'nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz." dedi.