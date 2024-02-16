Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarına devam ediyor. Bugün Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret eden Murat Kurum, “Fatih Karagümrük Spor’umuza yeni bir tesis armağan edeceğiz. İstanbul’u Olimpiyat Şampiyonaları’nın yapıldığı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu’muzu 3-4 ay içinde bitireceğiz. Hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Karagümrük Spor Kulübü'ne yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Kurum, "Kulübümüzün bu manada altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda, Fatih Karagümrük Spor'umuz için takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi Büyükşehir Belediyesi olarak, Fatih Karagümrük Spor'umuza armağan edeceğiz." dedi.
"SPORA İLGİSİZ KALINMIŞ"
Kurum, göreve geldikten sonra spor alanındaki hedeflerini, "İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Burada Avrupa Şampiyonalarının yapıldığı o günleri tekrar görelim. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Bu manada biz İstanbul'u; Olimpiyat Şampiyonaları'nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları'nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz." sözleri ile dile getirdi.
YENİ TESİS MÜJDESİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun bir spor şehri olması için tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. O gün surlar içerisinde başlayan hikaye, artık bu alana sığmıyor. Kulübümüzün bu manada altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. Bu tesislerin yapılması için biz 31 Mart akşamı, kıymetli başkanım ve taraftarlarımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda, Fatih Karagümrük Spor'umuz için; takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi Büyükşehir Belediyesi olarak, Fatih Karagümrük Spor'umuza armağan edeceğiz. Şimdiden tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Kulüplerin mali yüklerini hafifletmek için adımlar attıklarına değinen Kurum, "Nasıl ki spor kulüplerimiz İstanbul'umuzu marka bir spor şehri yapmak için mücadele ediyorlarsa, biz de 1 Nisan sabahı İstanbul'un 964 mahallesinde spor yapılsın istiyoruz. Sporun şehri İstanbul olsun, olimpiyat şehri İstanbul olsun istiyoruz. Kardeşlik hukukunun yeşil sahalarda en üst seviyeye çıktığı; birliğin, beraberliğin, bütünlüğün o yeşil sahalarda sergilendiği anlayışı İstanbul'un her mahallesine yayma arzusundayız." sözleri ile İstanbul vizyonunun spor alanındaki yansımasını aktardı.
İSTANBUL OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK
Kurum, şimdiye dek spor alanında hayata geçirdikleri hizmetleri, "Ülkemize yeni stadyumlar kazandıran, sporun ve gençliğin bu manada motivasyonunun artması için adımlar atan bir iradeyiz." diye hatırlattı.
İstanbul'u bir spor kenti yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Burada Avrupa Şampiyonaları'nın yapıldığı o günleri tekrar görelim. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Bu manada biz İstanbul'u; Olimpiyat Şampiyonaları'nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları'nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz." dedi.
Gençlere spor alanında güzel olanaklar sunacaklarından da bahseden Kurum, "Olimpik sporlarımızla alakalı; Olimpiyat Komitesi ile bir araya geldik. Beklentileri tek tek not aldık. 1 Nisan sabahı da gerek Olimpik Veledrom, gerek Uluslararası Jimnastik Tesisi gibi alanları da İstanbul'umuz kazandırıyor olacağız." ifadeleri ile hayata geçirecekleri yeni projelerine değindi.
"ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU'MUZU 3-4 AY İÇİNDE BİTİRECEĞİZ"
Murat Kurum, İstanbul'un her ilçesinin bir spor dalıyla anılması istediklerini belirterek, "Orada gençlerimiz, bizim ay yıldızlı bayrağımızı, uluslararası turnuvalarda göndere çeksin. Başarılarımızla tüm dünyaya örmek olalım istiyoruz." dedi.
Mevcut İBB yönetiminin durdurduğu projeleri de hatırlatan Kurum, "İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Abdi İpekçi Spor Salonu'muz, bütün uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek bir kapasitede, 10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. Burayı da biliyorsunuz mevcut İBB yönetimi durdurmak, engellemek için her türlü girişimi yapmış; ama biz gençliğimize, İstanbul'umuza bu tesisi kazandırmak için tüm motivasyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ilk etabının çok kısa zamanda açılacağı; tamamının da 3-4 ay içerisinde bitirileceği Abdi İpekçi Spor Salonu'muzu, İstanbul'umuza armağan etmiş olacağız." diyerek yarım kalan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
"HİÇBİR AMATÖR SPOR KULÜBÜMÜZÜ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Kurum, amatör kulüplere de destek olacaklarını belirtti. Kurum, "Gerek maddi, gerek malzeme desteği, gerek ise onlara altyapı tesisleri ile alakalı her türlü desteği veren tarafta olacağız." ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
- %45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...
- Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?
- Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı