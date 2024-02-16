Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
Son dakika gelişmeleriyle birlikte 16 Şubat 2024 tarihinde 8. Yargı Paketi'ne dair önemli bir ilerleme yaşandı. Yargı reformunu içeren bu paket, infaz düzenlemesi gibi önemli düzenlemeleri içermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Taslak metinde infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı ise merakla bekleniyor ve çalışmaların son aşamasına gelindiği belirtiliyor.
2023 yılının son aylarında başlatılan hazırlıklar kapsamında, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi gibi konularda beklentiler artmış durumda. 8. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağına dair soruların cevabı ise Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeleri içeren 8. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek?
MECLİS'E GELDİ Mİ?
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu yeni teklif, mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler öngörüyor.
İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA SÜRE DÜZENLEMESİ
Teklif, İcra ve İflas Kanunu'nda belirlenen kanun yoluna başvuru sürelerinin hafta olarak belirlenmesi ve bu sürelere Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümlerin uyarlanması amacıyla düzenlemeler içeriyor. Buna göre, sürelerin hafta olarak belirlendiği durumlarda, süreler başladığı güne karşılık gelen günün sonunda bitecek.
HAK ARAMA HÜRRİYETİNDE ETKİNLİK
Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılabilmesi için İcra ve İflas Kanunu'nda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile uyum sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, tasdik veya ret kararlarına karşı borçlu ve alacaklıların istinaf ve temyiz yollarına başvuruları için süreler belirleniyor.
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ
İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik süreler de düzenleniyor. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.
KİŞİLİK VE MAL VARLIĞININ KORUNMASI
Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, kişilik ve mal varlığının korunması kriterine yeni düzenlemeler getiriliyor. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılıyor.
VESAYETİN SONA ERDİRİLMESİ
Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlamak amacıyla, vesayetin sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor. Bu düzenlemeler, özgürlüğü bağlayıcı cezaların infazı ve vesayetin sonlandırılması süreçlerini kapsıyor.
ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME
Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, örgüt adına suç işlemenin müstakil bir suç olarak tanımlanması ve cezalandırılması öngörülüyor. Bu düzenleme, suçla mücadelede daha etkin bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor.
YÜRÜRLÜK TARİHİ
Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.
2024 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Tunç yargı paketinin detaylarını açıklamıştı. 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.
Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.
Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. " ifadelerini kullandı.
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