Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu yeni teklif, mevcut yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler öngörüyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA SÜRE DÜZENLEMESİ

Teklif, İcra ve İflas Kanunu'nda belirlenen kanun yoluna başvuru sürelerinin hafta olarak belirlenmesi ve bu sürelere Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümlerin uyarlanması amacıyla düzenlemeler içeriyor. Buna göre, sürelerin hafta olarak belirlendiği durumlarda, süreler başladığı güne karşılık gelen günün sonunda bitecek.