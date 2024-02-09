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Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na mesaj: Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Gençlik Forumu’na mesaj: Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir videomesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze katliamıyla ilgili konuşurken, "Filistin, İsrail'in nazileri aratmayan saldırıların hedefi oldu. Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz." dedi.

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