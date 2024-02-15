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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na isyan etti: Telefonlarımı açmadılar 40 yıldır CHP'deyim böyle bir şey görmedim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Özel ve İmamoğlu’na isyan etti: Telefonlarımı açmadılar 40 yıldır CHP’deyim böyle bir şey görmedim

Yerel seçimlere büyük bir krizin içinde giden CHP'de İzmir ve Çankaya gibi bölgelerde büyük sorunlar çıkarken üst üste istifa haberleri gelmeye devam ediyor. CHP'nin Esenyurt adayı olacağı konuşulan Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Özel ve İmamoğlu ikilisine yüklenerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Katıldığı canlı yayında istifasının detaylarını paylaşan Tekin Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Ben rant peşinde değilim! Hayatım mücadeleyle geçmişti" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken CHP'de projelerin konuşulması gereken şu süreçte en çok parti için hesaplaşma ve kaos gündemden düşmüyor.

KRİZ SERİSİ BİTMEK BİLMİYOR

İzmir ve Çankaya gibi yerlerde aday belirleme sürecinde büyük krizler yaşayan CHP'de bir büyük kriz daha patlak verdi.

GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan partinin ağır başlarından Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"PARTİDE AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ HAKİM"

Tekin yaptığı açıklamada "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." ifadelerini kullanırken partisine de isyan etti.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Tekin sonrasında CHP fondaşı Sözcü TV canlı yayınında CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı. CHP yönetimine adeta isyan eden Tekin, canlı yayında bağırarak Özgür Özel ve yönetimine büyük tepki gösterdi.

"BEN RANT PEŞİNDE DEĞİLİM"

İstifa kararından önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Tekin, "Bırakın benim oradan, buradan adaylığımı. Hiç umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan Sayın Genel Başkanımla da görüştüm, Sayın İmamoğlu'yla da görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi 'siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz.' Ben bu kadar hiçbir şeye hevesli değilim. Ben rant peşinde değilim! Hayatım mücadeleyle geçmiştir." dedi.

"15 GÜN ÖNCE YAZDIM O İSTİFA DİLEKÇESİNİ"

İstifa dilekçesini 15 gün önceden yazdığını söyleyen Tekin, "Ben CHP'de tertemiz mazisi olan bir insanım. Bir istifa dilekçesinin yazılmasının bana kaç güne mâl olduğunu bir ben biliyorum bir Allah bilir, bir de eşim bilir. 15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini." ifadelerini kullandı.

"40 YILDIR BÖYLE DÖNEM GÖRMEDİM"

Tekin, "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim." diyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında CHP yönetimine isyan etti CANLI YAYINDA CHP YÖNETİMİNE İSYAN ETTİ

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