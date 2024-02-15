CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Özel ve İmamoğlu’na isyan etti: Telefonlarımı açmadılar 40 yıldır CHP’deyim böyle bir şey görmedim

"15 GÜN ÖNCE YAZDIM O İSTİFA DİLEKÇESİNİ"

İstifa dilekçesini 15 gün önceden yazdığını söyleyen Tekin, "Ben CHP'de tertemiz mazisi olan bir insanım. Bir istifa dilekçesinin yazılmasının bana kaç güne mâl olduğunu bir ben biliyorum bir Allah bilir, bir de eşim bilir. 15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini." ifadelerini kullandı.

"40 YILDIR BÖYLE DÖNEM GÖRMEDİM"

Tekin, "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim." diyerek tepki gösterdi.