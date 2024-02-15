CHP'de kriz boyut atladı! Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa etti
CHP'de kriz boyut atlarken, istifaların da ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı görevinden istifa etti.
CHP'de kriz boyut atlarken, istifaların da ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı görevinden istifa etti.
"TÜM UYARILARA RAĞMEN SEÇMENİMİZİN VİCDANINI YARALADILAR"
Yardımcı, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar CHP örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.
Tüm bu nedenlerle Genel Başkan'ımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."
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