CHP'deki "değişim" rüzgarı tersine döndü! İstifa fırtınası! Çukurova ve Seyhan isyanda
Son dakika haberi... CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çetin "Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz." ifadelerini kullandı. Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da istifa etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.
Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:
"Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.
Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."
CHP'DEN TOPLUCA KOPUŞLAR HIZLANDI
CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.
Dün gece yarısı CHP PM'de Seyhan adayının açıklanması sonrasında Adana siyasetinde istifalar arka arkaya geliyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da aday gösterilmediği için istifa ettiği öğrenildi.
Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise sabah saatlerinde CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Bu dönem milletvekili olmayan Tekin'in adı İstanbul'da Esenyurt belediye başkan adaylığı için geçiyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı hesaplama 2024 | Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler?
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Okul öncesi, PDR, sınıf öğretmenliği puanları...
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?