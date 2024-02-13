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CHP'deki "değişim" rüzgarı tersine döndü! İstifa fırtınası! Çukurova ve Seyhan isyanda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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CHP’deki değişim rüzgarı tersine döndü! İstifa fırtınası! Çukurova ve Seyhan isyanda

Son dakika haberi... CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çetin "Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz." ifadelerini kullandı. Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da istifa etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."

CHP'DEN TOPLUCA KOPUŞLAR HIZLANDI
CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

Dün gece yarısı CHP PM'de Seyhan adayının açıklanması sonrasında Adana siyasetinde istifalar arka arkaya geliyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da aday gösterilmediği için istifa ettiği öğrenildi.

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise sabah saatlerinde CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Bu dönem milletvekili olmayan Tekin'in adı İstanbul'da Esenyurt belediye başkan adaylığı için geçiyordu.

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