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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Doğal gaz tedariği Türkiye'siz mümkün değil

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Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Doğal gaz tedariği Türkiye’siz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan Türkiye'nin AB'ye giriş sürecini değerlendirirken "AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı. Peter Szijjarto ise "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Szijjarto ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı 1-3 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda misafir edeceklerini belirten Fidan, kendisinin de bakanlık görevinin başında ilk ziyaret ettiği ülkelerden birinin Macaristan olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Macaristan'ı 2 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısını gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin işbirliğinin seviyesini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardıklarını ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendiren, çeşitlendiren ve güncelleyen 17 ayrı anlaşmayı da imzaladıklarını anlattı.

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Fidan, 2025 yılını Bilim ve İnovasyon Yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

"MACARİSTAN'IN DEĞERLİ KATKI VE DESTEĞİNİN DEVAMINA GÜVENİYORUZ"

Fidan, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Mekanizması'nın iki ülke arasında 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak çalışmalar başlattığını vurguladı.

İki ülkenin, NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki yakın işbirliğini de somut projelerle geliştirdiğine işaret eden Fidan, Macaristan'ın temmuz itibariyle AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlattı.

"AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI"

Fidan, şöyle devam etti:

"AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına da kurban edilmemelidir. AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğinin önündeki engellerin aşılmasında, AB ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz."

Fidan, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığındaki gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Mevkidaşıyla bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Fidan, Ukrayna'daki savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde adil bir barış yoluyla sonlanması arzusunu dile getirdiklerini ve Türkiye'nin de Macaristan'ın da barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE OLMADAN ZORLUKLARLA BAŞ EDEMEYİZ"

Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"BİZİM İÇİN DOĞAL GAZ TEDARİKİ TÜRKİYE'SİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

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