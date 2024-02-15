Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Doğal gaz tedariği Türkiye’siz mümkün değil

"AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI"

Fidan, şöyle devam etti:

"AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına da kurban edilmemelidir. AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğinin önündeki engellerin aşılmasında, AB ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz."

Fidan, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığındaki gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Mevkidaşıyla bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Fidan, Ukrayna'daki savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde adil bir barış yoluyla sonlanması arzusunu dile getirdiklerini ve Türkiye'nin de Macaristan'ın da barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.