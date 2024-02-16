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Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de! 10 ülkeye yeni büyükelçi...

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Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de! 10 ülkeye yeni büyükelçi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre o ülkelere büyükelçi ataması yapıldı. İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı.


Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar şöyle:


- Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan,

- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan Özoral atandı.

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