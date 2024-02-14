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İYİ Parti Ankara aday tanıtım toplantısında kavga! Akşener'in önünde birbirlerine girdiler! Yoğun protesto...

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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İYİ Parti Ankara aday tanıtım toplantısında kavga! Akşener’in önünde birbirlerine girdiler! Yoğun protesto...

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de aday tanıtım toplantıları da tüm hızıyla devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına katılırken partililer arasında kavga çıktı. Akşener'in önünde birbirine giren İYİ Partililer Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer'i "teşkilat istemiyor" diyerek protesto etti. Olay sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı.

Türkiye adım adım yerel seçilmere doğru yol alırken Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP ile yolları ayıran İYİ Parti'de aday tanıtım toplantıları sürüyor.

7'li masanın üyeleri seçimlere ayrı ayrı girme kararı alırken seçimlere hür ve müstakil olarak gireceklerini belirten İYİ Parti'de çalışmalar sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINI ANKARA ADAYI YAPTI

Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstermişti. Açılanan adaylara ek olarak bugün Ankara adayları tek tek tanıtıldı.

PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen programa Meral Akşener ve partililer yoğun katılım gösterdi. Adayların açıklandığı toplantıya ise partililer arasında yaşanan kavga damga vurdu.

"TEŞKİLAT İSTEMİYOR"

Meral Akşener'in içeride bulunduğu esnada Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi. Grup yoğun bir şekilde açıklanan aday için 'teşkilat istemiyor' sloganı attı.

Karşılıklı atışmaların yaşandığı olay grupların birbirine saldırmasıyla büyüdü. O esnada salonda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaşanan kavganın ardından öfkeli bir şekilde salondan ayrıldığı belirtildi.

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Olay sonrası İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı.

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