İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar arasındaki rekabet büyük bir merak konusu haline geldi. Yerel seçim anketleri hızla başlarken, İstanbullular da tercihlerini belirlemeye başladı. Son seçim sonuçlarında güvenilir verilere ulaşmasıyla bilinen Areda Survey, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önde olan adayı ortaya çıkardı. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimleri İstanbul son anketi verileri...