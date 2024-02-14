İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
Tüm Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanırken özellikle İBB başkanı olarak kimin seçileceği de büyük bir merak konusu oldu. Yerel seçim anketleri tüm hızıyla başlarken İstanbullular kime yakın olduğunu yanıtladı. Son seçim sonuçlarında doğru verilere ulaşan Areda Survey 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kimin önde olduğunu ortaya çıkardı. Peki Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İşte AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti son anket verileri...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar arasındaki rekabet büyük bir merak konusu haline geldi. Yerel seçim anketleri hızla başlarken, İstanbullular da tercihlerini belirlemeye başladı. Son seçim sonuçlarında güvenilir verilere ulaşmasıyla bilinen Areda Survey, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önde olan adayı ortaya çıkardı. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimleri İstanbul son anketi verileri...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geri sayım başladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet kızışıyor. Adaylar, seçimlere sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürürken, anket çalışmaları da seçim atmosferinin sıcaklığını artırıyor.
SON ANKET SONUÇLARINA GÖRE MURAT KURUM ÖNDE
Areda Survey tarafından yapılan son araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında vatandaşların tercihlerini ortaya koydu.
Ülke genelinde 2 bin 24 kişi ile gerçekleştirilen anket, Murat Kurum'un yüzde 52'lik bir oranla önde olduğunu gösteriyor.
Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48 ile Murat Kurum'un hemen ardında yer alıyor.
Areda Survey, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarını yalnızca 0,2 puan farkla doğru tahmin etmişti.
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- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
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