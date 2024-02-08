Özgür Özel’i yok saydı CHP teşkilatına İYİ Parti talimatı gönderdi! Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn girişimi: Meral Akşener...

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye yönelik kurumsal operasyonlarına hız verdi.



CHP'nin Trabzon Yomra İlçe Başkanlığı, İmamoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası yerel seçimlerde İYİ Parti'yi destekleme kararı aldığını duyurdu.

İlçe başkanlığından yapılan açıklamada "31 Mart yerel seçimlerine, il başkanlığı, genel merkez ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde mevcut başkan Mustafa Bıyık'la işbirliği kararı alınmıştır. Partimize, ilçemize ve Yomralı hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi.



CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen de "Yomra'da iş birliğinin daha sağlıklı olacağı yönünde karar alınmıştır. Aday çıkarılıp çıkarılmayacağı, önümüzdeki hafta görüşülecek ve karara bağlanacaktır" sözleriyle İmamoğlu'ndan aldığı talimatı yerine getirdi.

CHP teşkilatının İmamoğlu'nun talimatı ile böyle bir karar alması, Özgür Özel'in koltuğundaki vesayeti bir kez daha gözler önüne serdi.