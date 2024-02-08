Özgür Özel'i yok saydı CHP teşkilatına İYİ Parti talimatı gönderdi! Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn girişimi: Meral Akşener...
CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz sürerken, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'ye operasyonlarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararlarını adeta hiçe sayan İmamoğlu, CHP teşkilatına "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin." talimatını gönderdi. İmamoğlu, Özgür Özel üzerindeki vesayetinin bir örneği olan bu gelişme ile İYİ Parti'ye de kurumsal olarak operasyon çekti. Bu gelişmelerin ardından gözler Meral Akşener cephesine çevrildi.
Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kala CHP başta olmak üzere muhalefette yaşanan kriz ortamı sürüyor. CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında ayyuka varan aday belirleme krizinin yankıları sürerken, "Emanetçi" durumuna düşen Özel, partide kontrolü kaybetti.
İYİ PARTİ'DE DE SULAR DURULMUYOR
CHP'den ayrı şekilde yerel seçimlere hazırlanan İYİ Parti'de İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım, İzmir'de Ümit Özlale isimleri açıklandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dönemler "ablam" dediği İYİ Parti lideri Meral Akşener'e operasyon çekme çabasına devam ederken, bu durum Akşener tarafından da doğrulandı.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.
İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye yönelik kurumsal operasyonlarına hız verdi.
CHP'nin Trabzon Yomra İlçe Başkanlığı, İmamoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası yerel seçimlerde İYİ Parti'yi destekleme kararı aldığını duyurdu.
İlçe başkanlığından yapılan açıklamada "31 Mart yerel seçimlerine, il başkanlığı, genel merkez ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde mevcut başkan Mustafa Bıyık'la işbirliği kararı alınmıştır. Partimize, ilçemize ve Yomralı hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi.
CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen de "Yomra'da iş birliğinin daha sağlıklı olacağı yönünde karar alınmıştır. Aday çıkarılıp çıkarılmayacağı, önümüzdeki hafta görüşülecek ve karara bağlanacaktır" sözleriyle İmamoğlu'ndan aldığı talimatı yerine getirdi.
CHP teşkilatının İmamoğlu'nun talimatı ile böyle bir karar alması, Özgür Özel'in koltuğundaki vesayeti bir kez daha gözler önüne serdi.
*Meral Akşener ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık
YOMRA'DA RANT BÜYÜK
İmamoğlu'nun Yomra'da İYİ Parti'yi destekletme kararının altında rant kaygısının yattığı da iddia edildi. CHP'liler aday çıkarmayarak İYİ Parti listelerinden meclis üyesi olmayı planlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?