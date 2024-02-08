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Özgür Özel'i yok saydı CHP teşkilatına İYİ Parti talimatı gönderdi! Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn girişimi: Meral Akşener...

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Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Özgür Özel’i yok saydı CHP teşkilatına İYİ Parti talimatı gönderdi! Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn girişimi: Meral Akşener...

CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz sürerken, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'ye operasyonlarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararlarını adeta hiçe sayan İmamoğlu, CHP teşkilatına "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin." talimatını gönderdi. İmamoğlu, Özgür Özel üzerindeki vesayetinin bir örneği olan bu gelişme ile İYİ Parti'ye de kurumsal olarak operasyon çekti. Bu gelişmelerin ardından gözler Meral Akşener cephesine çevrildi.

Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kala CHP başta olmak üzere muhalefette yaşanan kriz ortamı sürüyor. CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında ayyuka varan aday belirleme krizinin yankıları sürerken, "Emanetçi" durumuna düşen Özel, partide kontrolü kaybetti.

İYİ PARTİ'DE DE SULAR DURULMUYOR
CHP'den ayrı şekilde yerel seçimlere hazırlanan İYİ Parti'de İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım, İzmir'de Ümit Özlale isimleri açıklandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dönemler "ablam" dediği İYİ Parti lideri Meral Akşener'e operasyon çekme çabasına devam ederken, bu durum Akşener tarafından da doğrulandı.

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'ye yönelik kurumsal operasyonlarına hız verdi.


CHP'nin Trabzon Yomra İlçe Başkanlığı, İmamoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası yerel seçimlerde İYİ Parti'yi destekleme kararı aldığını duyurdu.

İlçe başkanlığından yapılan açıklamada "31 Mart yerel seçimlerine, il başkanlığı, genel merkez ve Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda ilçemizde mevcut başkan Mustafa Bıyık'la işbirliği kararı alınmıştır. Partimize, ilçemize ve Yomralı hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi.

CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen de "Yomra'da iş birliğinin daha sağlıklı olacağı yönünde karar alınmıştır. Aday çıkarılıp çıkarılmayacağı, önümüzdeki hafta görüşülecek ve karara bağlanacaktır" sözleriyle İmamoğlu'ndan aldığı talimatı yerine getirdi.

CHP teşkilatının İmamoğlu'nun talimatı ile böyle bir karar alması, Özgür Özel'in koltuğundaki vesayeti bir kez daha gözler önüne serdi.


*Meral Akşener ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık

YOMRA'DA RANT BÜYÜK
İmamoğlu'nun Yomra'da İYİ Parti'yi destekletme kararının altında rant kaygısının yattığı da iddia edildi. CHP'liler aday çıkarmayarak İYİ Parti listelerinden meclis üyesi olmayı planlıyor.

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