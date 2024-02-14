Türkiye’de dış politikada yeni dönem! Çözülmeyen sorun yok: Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır’la yeni sayfa...

BAE VE TÜRKİYE ARASINDA GELİŞEN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerini güçlendirdi. Karşılıklı yapılan ziyaretler ve "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın imzalanması, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli gelişmeler arasında yer aldı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesinin önü açıldı. Böylece, Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik işbirliği, yeni bir boyuta taşındı.