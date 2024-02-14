Türkiye'de dış politikada yeni dönem! Çözülmeyen sorun yok: Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'la yeni sayfa...
Bölgesel güç olmanın yanı sıra küresel arenada da sözü geçen bir ülke konumuna gelen Türkiye, dış politikada attığı stratejik adımlarla anlaşmazlık yaşadığı ülkelerle sorunları çözdü. Yeni dönemde Suudi Arabistan, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ile olan ilişkiler güçlendirildi.
Türkiye, son yıllarda dış politikada önemli bir dönüşüm yaşayarak, geçmişte çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı ülkelerle ilişkilerini yeniden canlandırmaya başladı. Bu yeni dönem, özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ermenistan ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine yol açtı.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA
Türkiye ve Ermenistan, uzun süredir devam eden gerginliklerin ardından ilişkilerinde önemli adımlar atmaya başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılması ve iki ülke özel temsilcilerinin görüşmesi, bu yeni dönemin işaretlerinden bazıları oldu. Alican Sınır Kapısı'nın açılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesinde somut bir adım olarak öne çıktı. Bu gelişmeler, sınır ötesi insan hareketliliğini kolaylaştırarak, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırladı.
BAE VE TÜRKİYE ARASINDA GELİŞEN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerini güçlendirdi. Karşılıklı yapılan ziyaretler ve "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın imzalanması, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli gelişmeler arasında yer aldı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesinin önü açıldı. Böylece, Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik işbirliği, yeni bir boyuta taşındı.
SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında karşılıklı yapılan ziyaretler ve iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması yönünde atılan adımlar, ilişkilerin yeniden canlanmasını sağladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığı gösterdi. İki ülke, ekonomik işbirliklerini derinleştirmek ve ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için somut adımlar atmaya başladı. Bu gelişmeler, bölgesel istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulundu.
MISIR İLE YENİDEN YAKINLAŞMA
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, yıllar süren gerginliğin ardından iyileşme yoluna girdi. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmeleri, ilişkilerdeki pozitif gelişmeleri pekiştirdi. Bu yakınlaşma, hem ticari hem de diplomatik alanda yeni fırsatların kapısını aralıyor. İki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra, ekonomik işbirliği ve ticaretin artırılmasına yönelik ortak çıkarları gözeterek adımlar atıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!