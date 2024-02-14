Müfteriliğin sonu zillettir! CHP fondaşı Halk TV'ye tepki: Berat Albayrak tekzip yayımlattı Halk TV rezil rüsva oldu
Fondaş Halk TV, geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" adlı programda eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, konuyla ilgili "Berat Bey takıntısı" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında fondaş Halk TV'de yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" programında asılsız iddialar ortaya atıldı.
Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen, hakemliğinin sona ermesinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu iddia etmişti. Fondaş TV bu iddialar sonrası tekzip ve düzeltme metni yayınladı.
ASILSIZ VE YALAN HABER
Fondaş Halk TV Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayınlandı.
HİZMETLER TEK TEK ANLATILDI
Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in sadece duyumdan ibaret olan asılsız iddiaları sonrası Fondaş Halk TV'de yayınlanan tekzipte Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu ülkeye verdiği sayısız hizmet tek tek anlatıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna Halk TV'de yayınlanan tekziple ilgili olarak bugün "Berat Bey takıntısı" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Tuna, "Berat Bey avukatı vasıtasıyla Halk TV'de öyle bir tekzip yayımlattı ki rezil rüsva oldular." dedi.
İşte Tuna'nın yazısından Halk TV ile ilgili olan o kısmı:
Eski hakemlerimizden Deniz Ateş Bitnel'in sorunu "Berat Bey takıntısı" değil, algı operatörlerinin oluşturduğu Berat Bey algısının peşine takılmak. Tıpkı ambulans peşine takılan uyanık sürücüler misali.
E ne yapsın biçare!
Bir futbolcu kırmızı kart gösterdiği için hakemlik hayatı bitmişti.
"Hakemlik hayatın neden bitti?" sorusuna ne cevap verecekti? "Bir futbolcudan kırmızı kart gördüğüm için" diyemezdi.
Gerçi bir defasında, "Salih Dursun'a hakkımı helal etmiyorum" demişti ama ömür boyu bu utançla yaşayamazdı.
Aklı sıra uyanıklık yaptı...
Berat Albayrak'a her türlü iftiraya sonuna kadar açık olan CHP yandaşı kanallardan Halk TV'de "Hakemlik hayatımı Berat Albayrak bitirdi..." diyerek hem utançtan kurtulmak hem de ucuz muhalif kahramanlardan olmak istedi.
Lakin, Berat Bey avukatı vasıtasıyla Halk TV'de öyle bir tekzip yayımlattı ki rezil rüsva oldular.
O kadar ki...
Halk TV, "Biz öyle kepaze, öyle rezil, öyle utanmaz bir kanalız ki, Türkiye'ye enerjide ve üretim ekonomisinde dev hizmetler veren Sayın Berat Albayrak'ı karalamak için yıllar yılı atmadığımız iftira kalmadı..." deseydi kendileri için daha hafif kalır, daha az yaralayıcı olurdu, o derece.
Ne diyelim, müfteriliğin sonu zillettir.
TEKZİP VE DÜZELTME METNİ
Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.
Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.
Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.
Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır.
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