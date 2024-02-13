13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muharrem 'İnce' ince eledi! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e aday belirleme tepkisi: Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa...

Muharrem 'İnce' ince eledi! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e aday belirleme tepkisi: Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2024
ABONE OL
Muharrem ’İnce’ ince eledi! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e aday belirleme tepkisi: Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa...

Yerel seçimler öncesi CHP'de parti içi hesaplaşma ve kaos her geçen gün körüklenirken gözler tüm akşam düzenlenen toplantılara çevrilmişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'deki aday belirleme krizine tepki göstererek, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.

CHP'de kaoslar ve kavgalarla dolu PM Toplantısı geride kaldı.

İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda yetki peşine düştü.

'ÖZEL' TORPİL

Tüm bu yaşananlar gelişmeler gölgesinde Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentisi CHP'deki gerilimi daha da yükseltti.

PARTİ TÜZÜĞÜ ÇİĞNENDİ ADAY ADAYLARI KAZAN KALDIRDI

Aday adaylarının yayımlayıp imza attığı ortak bildiride, partinin kurumsal kimliğine, mevzuatına, geleneklerine bağlı kalınmasının bir gereğinin de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi olduğuna dikkat çekildi.

İSTANBUL'DAKİ ADAYLIK KRİZİNDE ÜST DÜZEY İSTİFA

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin ise aday gösterilmeyince partiden istifa etti.

CHP yönetimini topa tutan Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." dedi.

Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İmamoğlu ve Özel'e bombardıman geldi.

'İNCE' İNCE ELEDİ: CHP'DE ADALET YOK, VİCDAN YOK, LİYAKAT YOK

Muharrem İnce "Gürsel Tekin'in istifasına dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da listelere çökmesine, Özgür Özel'in de kendi avukatını Çankaya adayı yapmasına değinen İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA