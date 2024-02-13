Muharrem ’İnce’ ince eledi! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e aday belirleme tepkisi: Adalet, vicdan, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa...

İSTANBUL'DAKİ ADAYLIK KRİZİNDE ÜST DÜZEY İSTİFA

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin ise aday gösterilmeyince partiden istifa etti.



CHP yönetimini topa tutan Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." dedi.