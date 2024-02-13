CHP’li belediyeden bir afiş hazımsızlığı daha! Murat Kurum’un pankartları Merter’de de kaldırıldı

O skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Dün (12.02.2024) Güngören Merter'de D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Murat Kurum'un 'Sadece İstanbul' pankartı İBB yönetiminin hazımsızlığına maruz kaldı. Kurum'a ait pankartın üstüne İBB ekipleri tarafından mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ ÖFKESİNİ KONTROL EDEMİYOR"

Yaşanan olay sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "Seçim yaklaştıkça CHP'li İBB yönetimi öfkesini kontrol edemiyor. İBB Zabıtaları bu sefer de Merter'de ücretli olarak kiralanan reklam alanlarından Murat Kurum giydirmelerinin üstüne hukuksuzca CHP'li İBB Başkanının reklamlarını giydirip kapatıyor. Bu vandallığın sonu 31 Mart'ta demokrasi zaferi ile gelecek. Hiç merakta etmeyin" İfadelerine yer verdi.