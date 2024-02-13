CHP’li belediyeden bir afiş hazımsızlığı daha! Murat Kurum'un pankartları Merter'de de kaldırıldı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor. Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni korku sardı. Hatırlanacağı üzere, İBB tarafından geçtiğimiz günlerde AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy'de kesilerek çöplere atılmıştı. O skandal görüntülere bir yenisi de Merter'den eklendi. Parasıyla kiralanan reklam panosuna asılan Murat Kurum pankartının üstüne İBB ekipleri tarafından Ekrem İmamoğlu’nun pankartı asıldı.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor.
Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. İstanbullunun derdini tek tek dinliyor.
Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen İBB kolları sıvadı.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy'de kesilerek çöplere atılmıştı.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı. Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.
O skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Dün (12.02.2024) Güngören Merter'de D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Murat Kurum'un 'Sadece İstanbul' pankartı İBB yönetiminin hazımsızlığına maruz kaldı. Kurum'a ait pankartın üstüne İBB ekipleri tarafından mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ ÖFKESİNİ KONTROL EDEMİYOR"
Yaşanan olay sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "Seçim yaklaştıkça CHP'li İBB yönetimi öfkesini kontrol edemiyor. İBB Zabıtaları bu sefer de Merter'de ücretli olarak kiralanan reklam alanlarından Murat Kurum giydirmelerinin üstüne hukuksuzca CHP'li İBB Başkanının reklamlarını giydirip kapatıyor. Bu vandallığın sonu 31 Mart'ta demokrasi zaferi ile gelecek. Hiç merakta etmeyin" İfadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı