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CHP’li belediyeden bir afiş hazımsızlığı daha! Murat Kurum'un pankartları Merter'de de kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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CHP’li belediyeden bir afiş hazımsızlığı daha! Murat Kurum’un pankartları Merter’de de kaldırıldı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor. Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni korku sardı. Hatırlanacağı üzere, İBB tarafından geçtiğimiz günlerde AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy'de kesilerek çöplere atılmıştı. O skandal görüntülere bir yenisi de Merter'den eklendi. Parasıyla kiralanan reklam panosuna asılan Murat Kurum pankartının üstüne İBB ekipleri tarafından Ekrem İmamoğlu’nun pankartı asıldı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor.

Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. İstanbullunun derdini tek tek dinliyor.

Kurum'un vatandaşlarla bir araya gelerek aldığı destekleri hazmedemeyen İBB kolları sıvadı.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde AK Parti ve Murat Kurum pankartları Kadıköy'de kesilerek çöplere atılmıştı.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı. Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.

O skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Dün (12.02.2024) Güngören Merter'de D-100 karayolu ön cephesindeki reklam afişlerinde yer alan Murat Kurum'un 'Sadece İstanbul' pankartı İBB yönetiminin hazımsızlığına maruz kaldı. Kurum'a ait pankartın üstüne İBB ekipleri tarafından mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartları asıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ ÖFKESİNİ KONTROL EDEMİYOR"

Yaşanan olay sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "Seçim yaklaştıkça CHP'li İBB yönetimi öfkesini kontrol edemiyor. İBB Zabıtaları bu sefer de Merter'de ücretli olarak kiralanan reklam alanlarından Murat Kurum giydirmelerinin üstüne hukuksuzca CHP'li İBB Başkanının reklamlarını giydirip kapatıyor. Bu vandallığın sonu 31 Mart'ta demokrasi zaferi ile gelecek. Hiç merakta etmeyin" İfadelerine yer verdi.

CHP’li belediyeden Kurum’a afiş engeli

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