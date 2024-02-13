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TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

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Giriş Tarihi: 13.02.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş ABD Büyükelçisi’ni kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. İşte görüşmede ele alınan konular...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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