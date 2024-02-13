CHP’li belediyedeki alacak-verecek meselesinde kan aktı! Saldırganın savunması ortaya çıktı: Korkutmak istedim

Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı.