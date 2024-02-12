CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki alacak verecek kavgasında kan aktı! Özel Kalem vekili hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın belediye binasını alacak verecek meselesi yüzünden bastığı belirlendi. Yakalanan saldırgan ifadesinde "Beni dolandırdı o yüzden vurdum." ifadelerini kullandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.
Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
ZANLI YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Saldırganın belediye binasını alacak verecek meselesi yüzünden bastığı belirlendi. Halk ekmek çalışanı saldırgan polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı.
ADANA VALİLİĞİNDE SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "ALACAK VERECEK MESELESİ"
Adana Valiliği, saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürünün müdürün ameliyata alındığını, saldırganın teslim olduğunu belirterek, sebebin ise alacak verecek meselesi olduğunu bildirdi.
Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.
Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Hailil İbrahim Uğur: Yapılan saldırıda Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ağır yaralandı. Samet Güdük'ün ameliyatı devam ediyor. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Fail 1980 doğum Adana Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli vatandaş. Şüpheli olayın hemen ardından yakalandı. Şüpheli şahıs belediyenin hemen arkasında bulunan Yarbaşı Karakolu'nda gözaltında tutuluyor.
ADANA'DA ÖZEL KALEM MÜDÜR VEKİLİNİ VURAN ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ ORTA ÇIKTI "BENİ DOLANDIRDI, BUNDAN DOLAYI VURDUM"
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Yaralanan Güdük'ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.
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