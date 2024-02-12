CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki alacak verecek kavgasında kan aktı! Özel Kalem vekili hayatını kaybetti

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Hailil İbrahim Uğur: Yapılan saldırıda Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ağır yaralandı. Samet Güdük'ün ameliyatı devam ediyor. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Fail 1980 doğum Adana Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli vatandaş. Şüpheli olayın hemen ardından yakalandı. Şüpheli şahıs belediyenin hemen arkasında bulunan Yarbaşı Karakolu'nda gözaltında tutuluyor.

ADANA'DA ÖZEL KALEM MÜDÜR VEKİLİNİ VURAN ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ ORTA ÇIKTI "BENİ DOLANDIRDI, BUNDAN DOLAYI VURDUM"

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Yaralanan Güdük'ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.