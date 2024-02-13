Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! BAE'de üst üste kritik zirveler! Yatırımcılarla da bir araya geldi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'nde ikili görüşmeleri de sürdürüyor. Onur konuğu olarak katıldığı program sonrası yatırım şirketleriyle buluşan Erdoğan BAE, Maldivler, Libya gibi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temaslarını sürdürüyor.
YATIRIM ŞİRKETLERİYLE BULUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile Dubai'de görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.
Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.
MALDİVLER DEVLET BAŞKANI'NI KONUK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.
BİR TEMAS DA LİBYA İLE...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
EL MEKTUM İLE YÜRÜYEREK SALONA GİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dünya Hükümetler Zirvesi'nin yapılacağı yere Dubai Emiri Muhammed Bin Raşit El Mektum ile yürüyerek geldi.
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