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Bursa'da FETÖ operasyonu | Aranan 20 terörist yakalandı! Üzerlerinden F serisi 1 dolar çıktı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Bursa’da FETÖ operasyonu | Aranan 20 terörist yakalandı! Üzerlerinden F serisi 1 dolar çıktı

Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi aranan 20 kişi gözaltına alındı. Gaybubet evi olarak bilinen şüphelilerin saklandığı ikamete yapılan baskında 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 20 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların saklandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli şahısların adli işlemlerinin halen devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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