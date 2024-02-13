Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek

TELEVİZYON YAYINLARINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor. Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.