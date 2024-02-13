Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi de yoğunlaşıyor. Başkan Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak.
Yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiren Erdoğan, BAE'nin ardından Kahire ziyareti ile seçime kadar yurt dışı ziyaretlerini sona erdirmiş olacak.
İKİ HAFTADA 11 İL ZİYARETİ
Erdoğan ilk mitingini Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Şubat ayı ile birlikte saha ziyaretlerini sıklaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Ocak'tan bu yana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın seçime kadar Ege'den Güneydoğu'ya Karaneniz'den İç Anadolu'ya kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.
TELEVİZYON YAYINLARINA KATILACAK
Başkan Erdoğan, seçim takviminin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Her iki şehirde de ilçe ziyaretleri öngörülüyor. Kampanya sürecine önce haftada bir, sonlara doğru ise ikişer olmak üzere televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.
GENÇLİK BULUŞMALARI
Erdoğan yine gençlik buluşmalarına da iştirak edecek. Bu kapsamda Eskişehir'de olduğu gibi bazı illerde yine gençlik buluşmaları da planlanıyor.
ADF'YE DE KATILACAK
Erdoğan için hazırlanan yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak. Başkan Erdoğan, geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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