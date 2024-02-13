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CHP İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte CHP’nin ilçe ilçe belediye başkan adayları…

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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CHP İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte CHP’nin ilçe ilçe belediye başkan adayları…

2024 yerel seçimi için kritik il olarak görülen İstanbul için Cumhur İttifakı ve CHP başkan adaylarını tek tek duyurdu. 31 Mart yerel seçim için hazırlıklarını tek tek yapan ve seçim kampanyaları için sahaya inen adaylar vatandaştan oy toplamaya devam ediyor. CHP’nin çıkardığı adaylar ise merak edilen konuların başında yer aldı. İşte merak edilen liste…

Yerel seçim çalışmaları son hız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükşehir belediye başlan adayı Murat Kurum olurken CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu oldu. Peki CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte merak edilen liste…

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU

İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY

İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL

İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE

İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ

İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN

İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU

İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI

İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL

İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ

İSTANBUL ŞİŞLİ: EMRAH ŞAHAN

İSTANBUL ATAŞEHİR: ONURSAL ADIGÜZEL

İSTANBUL BEŞİKTAŞ: RIZA AKPOLAT

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ: MEHMET MURAT ÇALIK

İSTANBUL KARTAL: GÖKHAN YÜKSEL

İSTANBUL MALTEPE: ESİN KÖYMEN

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE: KEMAL ÇEBİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE: HASAN AKGÜN

İSTANBUL BAHÇELİEVLER: GÜLİZAR EMECAN

İSTANBUL SULTANGAZİ: FERHAT EPÖZDEMİR

İSTANBUL ARNAVUTKÖY: TEKİN ARAS

İSTANBUL SULTANBEYLİ: AYHAN KOÇ

İSTANBUL BAĞCILAR: CEM KILIÇ

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