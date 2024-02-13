CHP İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte CHP’nin ilçe ilçe belediye başkan adayları…
2024 yerel seçimi için kritik il olarak görülen İstanbul için Cumhur İttifakı ve CHP başkan adaylarını tek tek duyurdu. 31 Mart yerel seçim için hazırlıklarını tek tek yapan ve seçim kampanyaları için sahaya inen adaylar vatandaştan oy toplamaya devam ediyor. CHP’nin çıkardığı adaylar ise merak edilen konuların başında yer aldı. İşte merak edilen liste…
Yerel seçim çalışmaları son hız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükşehir belediye başlan adayı Murat Kurum olurken CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu oldu. Peki CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte merak edilen liste…
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ!
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ
İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU
İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY
İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL
İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE
İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ
İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN
İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU
İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI
İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL
İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ
İSTANBUL ŞİŞLİ: EMRAH ŞAHAN
İSTANBUL ATAŞEHİR: ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL BEŞİKTAŞ: RIZA AKPOLAT
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ: MEHMET MURAT ÇALIK
İSTANBUL KARTAL: GÖKHAN YÜKSEL
İSTANBUL MALTEPE: ESİN KÖYMEN
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE: KEMAL ÇEBİ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE: HASAN AKGÜN
İSTANBUL BAHÇELİEVLER: GÜLİZAR EMECAN
İSTANBUL SULTANGAZİ: FERHAT EPÖZDEMİR
İSTANBUL ARNAVUTKÖY: TEKİN ARAS
İSTANBUL SULTANBEYLİ: AYHAN KOÇ
İSTANBUL BAĞCILAR: CEM KILIÇ
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