CHP İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte CHP’nin ilçe ilçe belediye başkan adayları…

Yerel seçim çalışmaları son hız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükşehir belediye başlan adayı Murat Kurum olurken CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu oldu. Peki CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte merak edilen liste…

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU

İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY

İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL

İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN