Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara’da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

"400 LİRA ET YARDIMINI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

Altınok, nisanda emeklilere 5 bin lira vereceklerini söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." dedi.