11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara'da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara'da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
ABONE OL
Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara’da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımların Avrupa'ya kıyasla çok altlarda olduğunu ifade ederken "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" dedi. Diğer yandan Altınok seçilmeleri halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.

Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Altınok göreve gelmesi halinde Ankara'nın altın çağını başlatacaklarını, Altındağ'ı metro ağları ile öreceklerini ve ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu hızlı şekilde çözeceklerini söyledi.

TARIMIN VE SANAYİNİN BAŞKENTİ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 101 tane söz verdiğini ama 90 tanesini yapmadığını söyleyen Altınok, "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPILACAK

Büyükşehir belediyesinin 5 yılda Ankara'ya bir yarı olimpik yüzme havuzu dahi yapamadığını ifade eden Altınok, kendisinde sosyal medya belediyeciliği değil, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi.

"400 LİRA ET YARDIMINI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

Altınok, nisanda emeklilere 5 bin lira vereceklerini söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ARTIYOR

Altınok, seçilmesi halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.

CHP ve DEM’in ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyun

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA