Hakkari'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'de sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.11 07:36:33 37.3998 43.7743 2.2 -.- 4.5 -.- OGUL-(HAKKARI) İlksel
2024.02.11 07:33:16 37.4315 37.1303 5.0 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.11 07:23:07 37.9845 27.1260 4.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 07:04:20 38.3678 39.4245 2.8 -.- 1.7 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.11 06:57:17 38.1103 37.1488 8.4 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.11 05:45:56 37.8890 27.1463 16.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 05:39:06 37.9633 27.1530 12.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 05:37:19 37.4713 37.1347 8.2 -.- 0.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.11 05:33:30 40.4100 33.4982 11.2 -.- 2.4 -.- HISARCIKKAYI-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2024.02.11 05:29:55 35.9397 35.7870 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.11 04:49:49 37.7348 35.6577 20.0 -.- 0.9 -.- YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.11 04:34:31 37.8402 36.7173 5.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.02.11 04:34:37)
2024.02.11 04:19:38 39.4095 35.6483 5.0 -.- 1.7 -.- KALETEPE-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel
2024.02.11 03:59:29 39.2192 25.8657 8.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 03:54:04 38.8142 37.5115 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 03:40:31 36.1165 36.2040 5.0 -.- 1.0 -.- KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.02.11 03:25:39 39.3642 28.2407 6.2 -.- 2.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.02.11 03:22:32 37.8722 27.3267 5.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.02.11 03:16:45 34.8210 22.4208 33.2 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.11 02:47:47 38.7603 37.4848 5.6 -.- 1.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 02:41:20 39.2137 27.5503 5.0 -.- 1.3 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.11 02:20:00 38.4130 39.3077 5.0 -.- 0.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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