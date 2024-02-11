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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 5,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.11 05:39:06 37.9633 27.1530 12.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 05:33:30 40.4100 33.4982 11.2 -.- 2.4 -.- HISARCIKKAYI-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2024.02.11 05:29:55 35.9397 35.7870 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.11 04:49:49 37.7348 35.6577 20.0 -.- 0.9 -.- YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.11 04:34:31 37.8402 36.7173 5.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.02.11 04:34:37)
2024.02.11 04:19:38 39.4095 35.6483 5.0 -.- 1.7 -.- KALETEPE-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel
2024.02.11 03:59:29 39.2192 25.8657 8.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.11 03:54:04 38.8142 37.5115 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 03:40:31 36.1165 36.2040 5.0 -.- 1.0 -.- KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.02.11 03:25:39 39.3642 28.2407 6.2 -.- 2.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.02.11 03:22:32 37.8722 27.3267 5.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.02.11 03:16:45 34.8210 22.4208 33.2 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.11 02:47:47 38.7603 37.4848 5.6 -.- 1.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.11 02:41:20 39.2137 27.5503 5.0 -.- 1.3 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel

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