İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygu dolu anlar

"İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR'

Öte yandan Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?

Uzay dönüşü yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı karantinaya alınan Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüş yapacağı tarih şu an için belli olmadı.