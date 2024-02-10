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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygu dolu anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygu dolu anlar

Son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, dünyaya dönmesinin ardından ailesiyle buluştu. Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarına sarılarak hasret giderdiği görüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Kavuşma anı..." notunu düştü.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından dün Dünya'ya döndü.

47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer vererek "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

AİLESİNE KAVUŞTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı.



Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

"İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR'
Öte yandan Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?
Uzay dönüşü yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı karantinaya alınan Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüş yapacağı tarih şu an için belli olmadı.

ALPER GEZERAVCI TARİHE GEÇTİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yaptı, Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı.

Gezeravcı'nın 19 Ocak'ta başlayan uzay görevi, bugün planlanan Dünya'ya inişle tamamlanmış olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza atan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninde farkındalık da oluşturdu.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ülke genelinde canlı bağlantılar ve çeşitli illerde kurulan uzay çadırlarından (planeteryum) coşkuyla izlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bu tarihi günün anısına Türk bayrağı asıldı.

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