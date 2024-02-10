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Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... . AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek" dedi. A Haber canlı yayınına konuşan görgü tanıkları saldırıyı gerçekleştirenlerin 4 kişi olduklarını ifade etti.

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bir vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA
Saldırı anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde beyaz bir araçla gelen saldırganların aracın üstünden çıkarak saldırıyı gerçekleştirdikleri ve ardından olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.


"KİMSELERİN SÜRECİ ZEHİRLEME ÇABALARINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Başkan Erdoğan, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verdi.

İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" dedi

"GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

"GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI LANETLİYORUM "
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e telefon bağlantısı ile bağlandı. Çelik, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Gerçekleşen saldırıyı lanetliyorum Son zamanlarda üst üste bazı terör eylemleri gerçekleşti. Saldırı hakkında herhangi bir şey söylemek için erken. Güvenlik güçleri çalışmalarını yürüyor. Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkarılacak. Emniyet güçleri ve adli taraf bunu değerlendirecektir. Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" mottosu planlarını bozuyor. Terör örgütleri üzerinde vekalet savaşları veriliyor. Halkımızın demokrasiye yüksek bağı bu oyunları bertaraf edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten esirgesin. Emniyet güçlerimiz hem huzur ortamı hem de seçim güvenliği açısından her türlü kapasiteyi ortaya koyacaktır." ifadelerine yer verdi.

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı: Bu görüntüler çok şeyi izah ediyor. Bunun adi bir olay olmadığı belli öyle olsa 1 kişi veya 2 kişi olur. Bunlar 3 kişi ve bunu yapanların hareket ettikleri andan itibaren mobeselerle ile takip edilmeleri ve enseleniyor olmaları an meselesi. Geriye doğru baktığımız zaman sınır ötemizdeki birtakım terör saldırıları ve yurt içinde gerçekleşen camii, kilise ve adliyelerde yaşanan olayların hemen ardından kim oldukları ve kimin için çalıştıkları süratle ortaya çıkarıldı. Bunun bize gösterdiği bir şey var terör örgütleri var birileri bunları taşeron olarak kullanmaya devam ediyor işin garibi bu terör örgütü mensuplarının kendilerine göre bir ideolojileri var ve bunların tepesinden şahıslarda gerektiğinde siyaseti tanzim edebilmek için içinde bol bol demokrasi geçen nutuklar da atabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı olduğu müddetçe, Türkiye'nin arzu ettikleri gibi davranmadığını gören birileri içimizden birtakım maşaları kullanmaya devam edecekler."

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ SİLAHLI SALDIRIYI LANETLEDİ &NBSP;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı!

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