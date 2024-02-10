Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

"GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

"GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI LANETLİYORUM "

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e telefon bağlantısı ile bağlandı. Çelik, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Gerçekleşen saldırıyı lanetliyorum Son zamanlarda üst üste bazı terör eylemleri gerçekleşti. Saldırı hakkında herhangi bir şey söylemek için erken. Güvenlik güçleri çalışmalarını yürüyor. Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkarılacak. Emniyet güçleri ve adli taraf bunu değerlendirecektir. Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" mottosu planlarını bozuyor. Terör örgütleri üzerinde vekalet savaşları veriliyor. Halkımızın demokrasiye yüksek bağı bu oyunları bertaraf edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten esirgesin. Emniyet güçlerimiz hem huzur ortamı hem de seçim güvenliği açısından her türlü kapasiteyi ortaya koyacaktır." ifadelerine yer verdi.

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı: Bu görüntüler çok şeyi izah ediyor. Bunun adi bir olay olmadığı belli öyle olsa 1 kişi veya 2 kişi olur. Bunlar 3 kişi ve bunu yapanların hareket ettikleri andan itibaren mobeselerle ile takip edilmeleri ve enseleniyor olmaları an meselesi. Geriye doğru baktığımız zaman sınır ötemizdeki birtakım terör saldırıları ve yurt içinde gerçekleşen camii, kilise ve adliyelerde yaşanan olayların hemen ardından kim oldukları ve kimin için çalıştıkları süratle ortaya çıkarıldı. Bunun bize gösterdiği bir şey var terör örgütleri var birileri bunları taşeron olarak kullanmaya devam ediyor işin garibi bu terör örgütü mensuplarının kendilerine göre bir ideolojileri var ve bunların tepesinden şahıslarda gerektiğinde siyaseti tanzim edebilmek için içinde bol bol demokrasi geçen nutuklar da atabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı olduğu müddetçe, Türkiye'nin arzu ettikleri gibi davranmadığını gören birileri içimizden birtakım maşaları kullanmaya devam edecekler."