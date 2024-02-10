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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına kanlı pusu! Başkan Erdoğan'dan hain saldırıya net yanıt: Asla müsade etmeyeceğiz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Küçükçekmece’de AK Parti’nin seçim çalışmasına kanlı pusu! Başkan Erdoğan’dan hain saldırıya net yanıt: Asla müsade etmeyeceğiz

Son dakika haberi... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti. Hain saldırıya net yanıt veren Başkan Erdoğan, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi. Ayrıca, olayı çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş ettiği tespit edildi. Ardından aracın buradan uzaklaştığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN: SÜRECİ ZEHİRLEME ÇABALARINA ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

"GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI LANETLİYORUM "
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e telefon bağlantısı ile bağlandı. Çelik, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Gerçekleşen saldırıyı lanetliyorum Son zamanlarda üst üste bazı terör eylemleri gerçekleşti. Saldırı hakkında herhangi bir şey söylemek için erken. Güvenlik güçleri çalışmalarını yürüyor. Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkarılacak. Emniyet güçleri ve adli taraf bunu değerlendirecektir. Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" mottosu planlarını bozuyor. Terör örgütleri üzerinde vekalet savaşları veriliyor. Halkımızın demokrasiye yüksek bağı bu oyunları bertaraf edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten esirgesin. Emniyet güçlerimiz hem huzur ortamı hem de seçim güvenliği açısından her türlü kapasiteyi ortaya koyacaktır." ifadelerine yer verdi..

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, AK PARTİ'NİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SİLAHLI SALDIRIYI LANETLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

BAKAN TUNÇ'TAN KÜÇÜKÇEKMECE'DE AK PARTİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

BAKAN YERLİKAYA'DAN, KÜÇÜKÇEKMECE'DE AK PARTİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı! KÜÇÜKÇEKMECE AK PARTİ PROGRAMINA SİLAHLI SALDIRI!

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