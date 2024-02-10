AK Parti programına silahlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken açıklama: "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını..." | Yeniay A Haber'de klavye silahşörlerine seslendi

AK PARTİLİ BAŞKAN AZİZ YENİAY A HABER'DE KLAVYE SİLAHŞÖRLERİNE SESLENDİ

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın saldırıya yönelik A Haber'de açıklamalarda bulunarak kalem silahşörlerine tepki gösterdi.

Aziz Yeniay'ın açıklamaları şöyle: "Seçim kampanyasını başlattık ve sokakta bulunan bir derneğin içerisinde konuşmalar devam ederken 20 veya 30 metre ilerisinde otomatik silahlar ile sokak tarandı. Yoldan geçen bir genç kızımız başından yaralanmış kendisine ve bütün Küçükçekmece halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Şahsın otomatik silahlarla bulunduğumuz sokağı taraması ne anlama geliyor bilmiyorum. Emniyet ekipleri olayın faillerini yakalayınca detaylar da ortaya çıkacaktır."

"Bu zamana kadar şahsıma ait bir saldırı olmadı ama bölgede terör saldırıları olmuştu. Uzun zamandır burada terör olayları meydana gelmemişken seçim sırasında ortaya çıkması son çırpınışları olduğunu gösteriyor."

"İBB Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Emniyetin ve Bakanlığın bilmediğini kendisi nereden biliyor acaba. Bu kişinin bu şekilde açıklama yapmasına muhatabınız kim ve nereden bu bilgiyi aldınız demek yeterli olacaktır."

"Bölgedeki huzuru ve kardeşliği bozmak adına yapılan bir terör saldırısıdır. Sosyal medyaları incelemek gerekir. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi göstermek aymazlıktır. Dolayısıyla sabredelim ve buradan o klavye silahşörlerine seslenmek istiyorum yarın maske düşüp suratları ortaya çıktığında ne yapacaksınız?"