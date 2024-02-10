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AK Parti programına silahlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken açıklama: "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını..." | Yeniay A Haber'de klavye silahşörlerine seslendi

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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AK Parti programına silahlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken açıklama: AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını... | Yeniay A Haber’de klavye silahşörlerine seslendi

İstanbul Küçükçekmece'de AK Partili başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada yüzü maskeli kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Hain pusu sonrası yüzlerce kişi saldırıyı lanetlerken CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan adeta hain girişimi aklayan skandal bir açıklama geldi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Saldırının AK Parti ile bir ilgisi olmadığını savunan İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi İmamoğlu’na sosyal medyadan, " Bilgiyi kimden aldın? İmamoğlu ne savcılıktan ne emniyetten açıklama gelmezken sana bu bilgiyi kim verdi?" diye sordu. Öte yandan AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay, A Haber ekranlarında, "Bölgedeki huzuru ve kardeşliği bozmak adına yapılan bir terör saldırısıdır. Sosyal medyaları incelemek gerekir. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi göstermek aymazlıktır. Dolayısıyla sabredelim ve buradan o klavye silahşörlerine seslenmek istiyorum yarın maske düşüp suratları ortaya çıktığında ne yapacaksınız?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Türkiye yerel seçimlere adım adım yaklaşırken, Küçükçekmece'de alçak bir saldırı gerçekleşti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti.

Alçak saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: "HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR"
Milli iradeyi hedef alan saldırıya Başkan Erdoğan çok sert tepki gösterdi. "Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır" diyen Başkan Erdoğan, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını..."

Tüm bu yaşananların gölgesinde Terör partisi DEM ile yakın ilişkilerde olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Saldırının gerçeklemesinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: BİLGİYİ KİMDEN ALDIN?
Sosyal medya hesabından saldırının AK Parti ile bir ilgisi olmadığını savunan İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi İmamoğlu'na " Bilgiyi kimden aldın? İmamoğlu ne savcılıktan ne emniyetten açıklama gelmezken sana bu bilgiyi kim verdi?" diye sordu.

AK PARTİLİ BAŞKAN AZİZ YENİAY A HABER'DE KLAVYE SİLAHŞÖRLERİNE SESLENDİ

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın saldırıya yönelik A Haber'de açıklamalarda bulunarak kalem silahşörlerine tepki gösterdi.

Aziz Yeniay'ın açıklamaları şöyle: "Seçim kampanyasını başlattık ve sokakta bulunan bir derneğin içerisinde konuşmalar devam ederken 20 veya 30 metre ilerisinde otomatik silahlar ile sokak tarandı. Yoldan geçen bir genç kızımız başından yaralanmış kendisine ve bütün Küçükçekmece halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Şahsın otomatik silahlarla bulunduğumuz sokağı taraması ne anlama geliyor bilmiyorum. Emniyet ekipleri olayın faillerini yakalayınca detaylar da ortaya çıkacaktır."

"Bu zamana kadar şahsıma ait bir saldırı olmadı ama bölgede terör saldırıları olmuştu. Uzun zamandır burada terör olayları meydana gelmemişken seçim sırasında ortaya çıkması son çırpınışları olduğunu gösteriyor."

"İBB Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Emniyetin ve Bakanlığın bilmediğini kendisi nereden biliyor acaba. Bu kişinin bu şekilde açıklama yapmasına muhatabınız kim ve nereden bu bilgiyi aldınız demek yeterli olacaktır."

"Bölgedeki huzuru ve kardeşliği bozmak adına yapılan bir terör saldırısıdır. Sosyal medyaları incelemek gerekir. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi göstermek aymazlıktır. Dolayısıyla sabredelim ve buradan o klavye silahşörlerine seslenmek istiyorum yarın maske düşüp suratları ortaya çıktığında ne yapacaksınız?"

"HANGİ VERİYE DAYANARAK BU AÇIKLAMA YAPILDI?"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yazıcı, İmamoğlu'nun paylaşımna sosyal medya hesabından çok sert tepki göstererek, "Misafir İBB başkanı diyor ki; Bu iş Aziz Yeniay'ın çalışmalarına ve etkili olduğuna işaret ediyor, ben açıklama yaparak ön alayım, etkisini azaltayım! Saldırgan bile yakalanmadan hangi veriye dayanarak bu açıklama yapıldı?" dedi.

AK Parti’nin seçim çalışmasındaki saldırıya çığ gibi tepki

AK Parti programında silahlı saldırı!

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