DEM Parti’den bir skandal daha! PKK sempatizanı Abdullah Zeydan’ı aday yaptılar | “PKK sizi tükürüğüyle boğar” nidaları atmıştı

PKK'YA DESTEK OLMAK İÇİN CANLI KALKAN EYLEMİNE KATILMIŞTI

Abdullah Zeydan, terör örgütü PKK'ya destek olmak için canlı kalkan eylemine katılmıştı. 2015 Ekim ayında Hakkari Valiliği tarafından Jandarma ve askeri birliklerin PKK silahlı bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapılması amacıyla Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulunan Varagöz mevkiisi özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Abdullah Zeydan ve beraberindeki 8 araçlık konvoy 4 Ekim 2015 tarihinde değişik bypass yollarını kullanarak bu özel güvenlik bölgesine geldi. Abdullah Zeydan ile beraberindeki grup operasyon bölgesi olan bu alanda PKK silahlı terör örgütü üyelerine yapılan askeri operasyonu engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi gerçekleştirdi.