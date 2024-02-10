DEM Parti'den bir skandal daha! PKK sempatizanı Abdullah Zeydan'ı aday yaptılar | “PKK sizi tükürüğüyle boğar” nidaları atmıştı
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel'in kırmızı halılarla karşıladığı PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'den bir skandal daha geldi. Terör partisi DEM, 26 Temmuz 2015 tarihinde PKK sempatizanlığı yaparak “PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar” skandal ifadeler kullanan Eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Silahlı terör örgütü üyelerine yapılan askeri operasyonu engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi gerçekleştiren Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Öte yandan Zeydan, hapiste kaldığı 5 yıl boyunca eski HDP lideri Selahaddin Demirtaş’ın da koğuş arkadaşıydı.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.
ÖZGÜR ÖZEL PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
Hatırlanacağı üzere, Değişim naraları atarak genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.
KANDİL'İN PARTİSİNİ KIRMIZI HALILARLA KARŞILADI
Özel'in skandalları bununla da kalmadı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.
DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'den bir skandal daha geldi. h Zeydan'ı DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Abdullah Zeydan, HDP Hakkari Milletvekili olduğu dönemde PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarının savaş uçakları tarafından bombalanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen protesto eylemine katılmıştı.
26 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleşen eylemde konuşan Abdullah Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin" iddiasında bulundu.
PKK'YA DESTEK OLMAK İÇİN CANLI KALKAN EYLEMİNE KATILMIŞTI
Abdullah Zeydan, terör örgütü PKK'ya destek olmak için canlı kalkan eylemine katılmıştı. 2015 Ekim ayında Hakkari Valiliği tarafından Jandarma ve askeri birliklerin PKK silahlı bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapılması amacıyla Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulunan Varagöz mevkiisi özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Abdullah Zeydan ve beraberindeki 8 araçlık konvoy 4 Ekim 2015 tarihinde değişik bypass yollarını kullanarak bu özel güvenlik bölgesine geldi. Abdullah Zeydan ile beraberindeki grup operasyon bölgesi olan bu alanda PKK silahlı terör örgütü üyelerine yapılan askeri operasyonu engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi gerçekleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Zeydan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Sanık Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te HDP ve DBP ilçe başkanlıklarının, TSK'nın gerçekleştirdiği hava operasyonları ve ülke genelindeki gözaltı operasyonlarına tepki göstermek amacıyla Yüksekova'da organize edilen toplantıda yaptığı konuşma dolayısıyla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
Başsavcılığın talebi üzerine tutuklu sanık Zeydan hakkında açılan davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, dosyanın CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca "kamu güvenliği" nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11 Ocak'taki duruşmasında Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Selahattin Demirtaş'la birlikte Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak 2022 tarihinde tahliye edilmişti.
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