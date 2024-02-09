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Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplam 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

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