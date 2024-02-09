CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ’100 bin konut’ vaadini unuttu! Verdiği sözleri tutmadığı gibi inkar da etti

KONUT VAADİNİ DE UNUTTU

2019 seçiminde 5 yılda 100 bin konut vaat eden ancak sonra "Ben öyle bir söz vermedim" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde tartışmalı sözleriyle yine gündeme geldi.

İmamoğlu, "Her yıl 20 bin konut yapmaya söz verdi, 5 senede 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok, 2019'daki vaatlerimizde yok" dedi.