CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu '100 bin konut' vaadini unuttu! Verdiği sözleri tutmadığı gibi inkar da etti
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri öncesinde İstanbul için verdiği 5 yılda 100 bin konutu dönüştürme sözünü yerine getirmedi. İmamoğlu verdiği sözü tutmadığı gibi "Her yıl 20 bin konut yapmaya söz verdi, 5 senede 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok, 2019'daki vaatlerimizde yok" diyerek inkar etti.
2019 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde ulaşımdan teknolojiye, konuttan sosyal yardımlara kadar onlarca vaatte bulundu.
İSTANBUL'U HİZMETTEN YOKSUN BIRAKTI
CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı. Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.
TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdiririken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.
Öyle ki İstanbul'u hem tüm Türkiye'ye hem de dünyayı rezil etmeyi başararak, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.
YALAN VAATLERLE İSTANBULLUYU KANDIRDI
"Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu ulaştırmada, su, İSPARK gibi birçok yerde zam üstüne zam yaptı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezillikleri bununla da sınırlı kalmadı. 2019 yılında İBB koltuğuna oturmandan önce söylediği vaatler buhar oldu.
2019'dan bu yana verdiği vaatlerin sadece yüzde 9.73'ünü yaparken, yüzde 72.51'ni ise yapmadı. Kısmen tamamlanan oran ise yüzde 17.76.
KONUT VAADİNİ DE UNUTTU
2019 seçiminde 5 yılda 100 bin konut vaat eden ancak sonra "Ben öyle bir söz vermedim" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde tartışmalı sözleriyle yine gündeme geldi.
İmamoğlu, "Her yıl 20 bin konut yapmaya söz verdi, 5 senede 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok, 2019'daki vaatlerimizde yok" dedi.
KURUM'DAN TEPKİ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur. Söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamak. İddia ettikleri gibi bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü ancak 100 yılda bitirebilirler" dedi.
Kurum, ayrıca "Bizim tek bir önceliğimiz var, İstanbul'a hizmet etmek. 'Sadece İstanbul.' diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul'u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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