Yandaş Fatih Portakal'dan CHP’nin aday belirleyememe kararsızlığına tepki: "Kabak tadı verdi"
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı. PKK Partisi DEM ile sıkı pazarlık içinde olan CHP’nin hala bazı ilçelerde aday açıklayamaması parti içinde büyük gerilime neden oldu. CHP, 12 Şubat'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesi lansman toplantısını 18 Şubat'a erteleyince bir tepki sesi de yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, yaptığı açıklamada, “Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin PKK partisi DEM ile yaptığı pazarlık boyut atlayarak devam ediyor.
Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullanmıştı.
KANDİL'DEN "PAZARLIĞI SIKI TUTUN" ÇAĞRISI
Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti.
TALİMATI KANDİL VERDİ
Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığı kanıt olarak gözler önüne serdi.
ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara gelirken CHP'de çok flaş bir gelişme yaşandı.
CHP, 12 Şubat'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesi lansman toplantısını 18 Şubat'a erteledi.
CHP'de yapılan açıklamada, "İlgi yazımız ile Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in katılımlarıyla 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Adaylarımızın ve Seçim Bildirgemizin tanıtımının yapılacağı lansman programı tarafınıza bildirilmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in programı ışığında, gerçekleştireceğimiz Aday Tanıtımı ve Seçim Bildirgesi Lansman tarihi 18 Şubat 2024 saat 12.00 olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.
YANDAŞ FATİH PORTAKAL'DAN TEPKİ
CHP'nin aday belirleme PM'sini haftaya ertelemesine yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal tepki gösterdi.
"KABAK TADI VERDİ, CHP ADAYLARINI AÇIKLAYAMIYOR"
Portakal, Özgür Özel'in bir genel başkan olarak partiye sahip olmadığını ifade ederek "Biraz karışık bir anamuhalefet partisinden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon almaya hazırlanıyor. Çünkü ben siyaseti bırakmadım dedi. 1 Nisan'da anamuhalefet partisini göreceğiz. Diğer taraftan CHP'nin vermiş olduğu görünüm. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz. Bakın daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu. Haftaya ertelendi. Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı" dedi.
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