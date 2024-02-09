Yandaş Fatih Portakal'dan CHP’nin aday belirleyememe kararsızlığına tepki: "Kabak tadı verdi"

"KABAK TADI VERDİ, CHP ADAYLARINI AÇIKLAYAMIYOR"

Portakal, Özgür Özel'in bir genel başkan olarak partiye sahip olmadığını ifade ederek "Biraz karışık bir anamuhalefet partisinden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon almaya hazırlanıyor. Çünkü ben siyaseti bırakmadım dedi. 1 Nisan'da anamuhalefet partisini göreceğiz. Diğer taraftan CHP'nin vermiş olduğu görünüm. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz. Bakın daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu. Haftaya ertelendi. Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı" dedi.