Canlı yayında AK Partililere hakaret etti! Halk TV yorumcusu İbrahim Kahveci haddini aştı

31 Mart Yerel Seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. Türkiye sandık başına giderek yerelde tercih ettiği adaylara oyunu verecek.

KİRLİ PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

14 ve 28 Mayıs Genel Seçimleri'nde gerçekleşen kirli pazarlıklar ise Yerel Seçimler için de sahneye konulmaya başlandı. Özellikle DEM Parti ve CHP arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor.