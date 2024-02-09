Canlı yayında AK Partililere hakaret etti! Halk TV yorumcusu İbrahim Kahveci haddini aştı
CHP'nin fonladığı Halk TV'de yine büyük bir skandala imza atıldı. Halk TV'de yorumculuk yapan İbrahim Kahveci, AK Partililere hakarette bulundu. Haddini aşan Kahveci, AK Partililere "Koyun sürüsüne dönmüşler" şeklinde çirkin ifadeler kullandı.
31 Mart Yerel Seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. Türkiye sandık başına giderek yerelde tercih ettiği adaylara oyunu verecek.
KİRLİ PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
14 ve 28 Mayıs Genel Seçimleri'nde gerçekleşen kirli pazarlıklar ise Yerel Seçimler için de sahneye konulmaya başlandı. Özellikle DEM Parti ve CHP arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor.
PKK'DAN CHP VE DEM'E İTTİFAK MESAJI
Terör örgütü PKK'dan da "İttifak" ısrarı bir kez daha tekrarlandı. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ve CHP'ye seslenen PKK elebaşlarından Mustafa Karasu "Birlikte hareket edin" talimatı verdi.
TERÖR ELEBAŞI: BİRLİKTE HAREKET ÇOK ÖNEMLİ
Terör örgütünün kanalına açıklamalarda bulunan elebaşı Karasu, "Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" dedi.
HALK TV'DE YİNE HADSİZLİK!
İşte bu süreçte CHP'nin fonladığı Halk TV yine bir skandala imza attı. Milli iradeye yönelik hazımsızlığının sık sık gözler önüne serildiği Halk TV'de küstah ve haddini aşan bir sahne daha yaşandı.
KAHVECİ'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Canlı yayında konuşan Halk TV yorumcusu İbrahim Kahveci, AK Partililere açık açık hakaret etti. Kahveci "Koyun sürüsüne dönmüşler" diye konuştu.
Kahveci'nin bu sözleri büyük tepki çekti.
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