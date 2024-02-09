AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın şehirdeki etkisi giderek büyüyor! Bazı projelerin müjdesini verdi

BAZI PROJELERİN MÜJDESİNİ VERDİ

Projelerini 13 Şubatta açıklayacağını belirten Dağ, Mendereslilere bazı projelerin müjdesini verdi. Dağ, "Bildiğiniz üzere ilçemizde, Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında atıl kalmış, kullanılmayan bir havuzumuz var. Burayı yeni baştan yapacağız ve kapalı yarı olimpik bir havuz inşa edeceğiz.

Bunun yanında ilçemizin turizm ve ticaret kapasitesinin artırılmasında olmazsa olmaz bir iş olarak gördüğümüz yat-liman projemizi hayata geçireceğiz. Menderes-Küner Yolunu da genişleteceğiz. Duble yola çevireceğiz. Menderes'te doğalgaz gelmemiş yer kalmamış olacak." dedi.