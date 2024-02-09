Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul’da tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız

Tuzla'daki 5 bin 187 bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında temel atma ve yıkım törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri acısıyla birlikte afetzedeleri yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

📡 Tuzla'da 5187 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm kapsamında temel atma ve yıkım törenindeyiz. https://t.co/P6rm3NkPr4 — Murat KURUM (@murat_kurum) February 9, 2024

"O günlerde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte afetzede kardeşlerimizin yanındaydık. Günlerce orada, 'Kardeşlerimiz için en hızlı ne yapabiliriz, onlara nasıl yardım edebiliriz?' anlayışıyla hep birlikte gece gündüz çalıştık ve hamdolsun o gün başlattığımız projeleri bugün kıymetli bakanımız, TOKİ Başkanlığımız, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle vatandaşlarımıza teslim etti. Emin olun bundan daha büyük bir mutluluk yok." diyen Kurum, insanların hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına bugün bir yenisini daha eklemek üzere olduklarını kaydetti.