İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ fabrika ve esnaf ziyareti!

"SEFER BİZDENDİR BAŞARI ALLAH'TANDIR"

İzmir'e hizmet etmek için "Sefer bizdendir başarı Allah'tandır" diyerek yola çıktıklarını anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Biz doğru zamanda doğru işleri yapmaya bakarız. Şu geride kalan 52 günlük süre içinde biz yine doğru işleri yapacağız. 31 Mart akşamı İzmirlilerin verdiği karar en doğru karar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz ona da saygı gösteririz. Dolayısıyla buradan yani önceki seçimlere göre şöyle olur, böyle olur değil. Bizim tamamen odaklandığımız nokta, yaptığımız işin hakkını vermek. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız, biz yaptığımızın hakkını vermeye çalışıyoruz. İlçemizdeki Cumhur İttifakı adayları yaptığı işin hakkını vermeye çalışıyor. 1 Nisan'dan sonra da ben yine yaptığım işin hakkını veriyor olacağım. Yine ilçe belediye başkan adaylarımız da yaptıkları işin hakkını veriyor olacaklar."