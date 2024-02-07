İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ fabrika ve esnaf ziyareti!
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Dağ burada yaptığı konuşmada, "Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız, biz yaptığımızın hakkını vermeye çalışıyoruz. İlçemizdeki Cumhur İttifakı adayları yaptığı işin hakkını vermeye çalışıyor. 1 Nisan'dan sonra da ben yine yaptığım işin hakkını veriyor olacağım. Yine ilçe belediye başkan adaylarımız da yaptıkları işin hakkını veriyor olacaklar." dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Dağ, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle görüştü.
İlçe esnafını da ziyaret eden Dağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir için hazırladıkları projeleri 13 Şubat'ta düzenleyecekleri etkinlikle duyuracaklarını söyledi.
Siyasi hayatı boyunca sahada birebir vatandaşlarla diyalog kurarak sorunları dinlediğini ve çözüm ürettiğini anlatan Dağ, seçimin ardından da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
"SEFER BİZDENDİR BAŞARI ALLAH'TANDIR"
İzmir'e hizmet etmek için "Sefer bizdendir başarı Allah'tandır" diyerek yola çıktıklarını anlatan Dağ, şöyle konuştu:
"Biz doğru zamanda doğru işleri yapmaya bakarız. Şu geride kalan 52 günlük süre içinde biz yine doğru işleri yapacağız. 31 Mart akşamı İzmirlilerin verdiği karar en doğru karar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz ona da saygı gösteririz. Dolayısıyla buradan yani önceki seçimlere göre şöyle olur, böyle olur değil. Bizim tamamen odaklandığımız nokta, yaptığımız işin hakkını vermek. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız, biz yaptığımızın hakkını vermeye çalışıyoruz. İlçemizdeki Cumhur İttifakı adayları yaptığı işin hakkını vermeye çalışıyor. 1 Nisan'dan sonra da ben yine yaptığım işin hakkını veriyor olacağım. Yine ilçe belediye başkan adaylarımız da yaptıkları işin hakkını veriyor olacaklar."
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