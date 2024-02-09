Piyade okulunda "fotoğraf" ihracı! MSB: Disipline sevk edilen 7 personel için ihraç kararı
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.
MSB: Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.
NE OLMUŞTU?
Tuzla Piyade Okulu'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü sebebiyle 10 Kasım'da düzenlenen törende bir teğmenin Atatürk'ün fotoğrafını yakasına asmak istemediği ve başka bir grupla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.
Bir diğer iddia ise bazı teğmenlerin okul mescidinde namaz kılan öğrencilerİ "Atatürk düşmanı", "tarikatçı-cemaatçi", "irticacı" gibi ifadelerle fişlediği ve bu isimlerin Ümit Özdağ ile bağlantılı olduğudu.
MSB'DEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ ALGI YARATARAK TSK'YA ZARAR VERME AMACI TAŞIYOR
Yaşananlar sonrası dün MSB'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.
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