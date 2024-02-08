08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP Lideri Devlet Bahçeli İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
ABONE OL
MHP Lideri Devlet Bahçeli İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan yeniden İlham Aliyev dedi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA