Adıyaman yeniden inşa ediliyor! A Haber yapımı tamamlanan köy evlerini görüntüledi

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ilde yıkıma neden olan bu depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi de yaralandı. Devlet asrın felaketi sonrası bölgede yaraları sarmaya çalışırken bölgeye 106 milyar 728 milyon liralık kaynak aktarıldı. Felaketin üzerinden 1 yıl geçti ve Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor. Depremzedelere 2798 konut teslim edildi, 41 bin 554 konutun inşası devam ediyor.