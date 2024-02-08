Adıyaman yeniden inşa ediliyor! A Haber yapımı tamamlanan köy evlerini görüntüledi
Başkan Erdoğan Adıyaman'da deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı. İlk etapta 2 bin 798 konut kura ile hak sahiplerine teslim edildi. A Haber muhabiri Tayfun Er yapımı tamamlanan deprem konutlarını görüntüledi. İşte haberin detayları…
6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ilde yıkıma neden olan bu depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi de yaralandı. Devlet asrın felaketi sonrası bölgede yaraları sarmaya çalışırken bölgeye 106 milyar 728 milyon liralık kaynak aktarıldı. Felaketin üzerinden 1 yıl geçti ve Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor. Depremzedelere 2798 konut teslim edildi, 41 bin 554 konutun inşası devam ediyor.
A Haber muhabiri Tayfun Er yapımı biten deprem konutlarını görüntüledi
Geçtiğimiz gün İslahiye'deki konut tesliminin ardından şu an da Akpınar'dayız. Burada yaklaşık 30'a yakın toplamda da 250 köy evi inşaatı devam ediyor. Hak sahipleri de yapımı biten köy evlerini görmeye geldiler. Şu an da köy evlerine hak kazanan Yunus Bey var evlerinin kendilerine çıktığını bilmiyorlardı sistemden bakıp öğrendiler ve evlerinin kapısını da ilk defa bize açtılar bizlerde evin nasıl olduğunu göreceğiz.
Depremzede Yunus Bey
Bunlara ben ev demiyorum bunlar villa. Gerçekten çok güzel yapılmış teşekkür ederiz. Kileri bile düşünülmüş bir ev. Hem ön tarafta hem de arka tarafta veranda bulunuyor.
A Haber muhabiri Tayfun Er
3 oda 1 salon 110 metrekare kullanım alanı ve dışarıdaki bahçeyi de dahil edersek 700 metrekare bir alan var.
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