Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklif Meclis’ten geçti! 9 bin sağlık personeli alınacak

TEFTİŞLERE ECZACILAR DA EKLENDİ

Teklifle, eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da eklendi. Buna göre teftişler, belirlenen resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Kanun teklifinde ebelerin görev tanımları da yeniden düzenlendi. Ebeler gebelik testi, gebelik sürecinin takip ve muayenesinin yanında, normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleleri de yapabilecek.