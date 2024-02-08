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Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklif Meclis'ten geçti! 9 bin sağlık personeli alınacak

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Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklif Meclis’ten geçti! 9 bin sağlık personeli alınacak

AK Parti'nin kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Yan dal hizmeti özendirilerek ödemeler artırılacak.

AK Parti' nin sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 27 BİNDEN 36 BİNE ÇIKARILACAK

Teklife göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Yan dal hizmeti özendirilerek ödemeler artırılacak.

TEFTİŞLERE ECZACILAR DA EKLENDİ

Teklifle, eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da eklendi. Buna göre teftişler, belirlenen resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Kanun teklifinde ebelerin görev tanımları da yeniden düzenlendi. Ebeler gebelik testi, gebelik sürecinin takip ve muayenesinin yanında, normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleleri de yapabilecek.

Teklifle, ilaçların ruhsatlandırılma süreçleri de hızlandırılacak.

Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere, bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilmelerine imkan sağlanacak

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