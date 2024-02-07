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Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı yarışı! Sandık çıkış anketine göre İlham Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı

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Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı yarışı! Sandık çıkış anketine göre İlham Aliyev oyların yüzde 93.9’unu aldı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 30 yıldan fazla bir süredir Ermenistan işgalinde olan Şuşa ve Hankendi gibi şehirlerde de seçim sandıkları kurulurken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyunu Hankendi'de kullandı. Yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona ermesiyle birlikte oy sayım işlemi başladı. Öte yandan Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANINI SEÇİYOR

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

YÜZDE 93.9 OY ALDI

Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

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