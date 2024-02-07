Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı yarışı! Sandık çıkış anketine göre İlham Aliyev oyların yüzde 93.9’unu aldı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı.