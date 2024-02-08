İşte AK Parti’nin Adıyaman adayları! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı...

"GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Biraz önce depremzedelerimizle bir araya gelerek inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız.

Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı.